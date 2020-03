So bringen Sie Ihre Toilette zum Strahlen

WC-Reiniger für den Haushalt enthalten meist Milch- oder Zitronensäure, Tenside und Duftstoffe. Verdickungsmittel lassen den WC-Reiniger gut und lange an senkrechten Flächen haften wodurch sich die Wirkung noch verbessert. Die WC-Keramik reagiert nicht auf Säuren. So können Sie Toilettenreiniger bei starkem Schmutz auch mehrere Stunden einwirken lassen. WC-Reiniger sind aufgrund ihrer Inhaltsstoffe in der Regel ohnehin keimtötend. Somit ist der Einsatz zusätzlicher Desinfektionsmittel im Toilettenbecken nicht erforderlich. Nur bei äußerst starken Krusten oder Urinstein sollten sie zu Profi-WC-Reiniger greifen. Diese enthalten jedoch oft gefährliche Salz-, Salpeter- oder Phosphorsäuren.