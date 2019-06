Feste Zutaten wie Obst und Gemüse werden zusammen mit Flüssigkeit, oder wer es gerne sehr kalt mag, mit Eiswürfeln in den Mixbecher gefüllt und eingeschaltet. Die rotierenden Messer zerkleinern die Masse und schieben sie am Rand des Mixbechers nach oben. Von dort fällt sie zurück in die rotierenden Messer. Werden kleine Mengen zerkleinert oder ohne Flüssigkeit gearbeitet, so bleibt das Mixgut gerne am Becherrand hängen und muss bei ausgeschaltetem Motor mit dem Stampfer gelöst und zurück in die Bechermitte befördert werden.