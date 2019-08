So wird Ihre Kleidung wieder sauber

Generell gilt: Ein Fleck ist immer leichter zu entfernen, wenn er noch nicht eingetrocknet ist. Also: Handeln Sie rasch! Am besten direkt mit einem saugfähigen Tuch oder Papier abtupfen.

Flecken in der Kleidung sind ärgerlich, doch viele kann man recht einfach entfernen.

1. Geschirrspülmittel auf den Fleck geben, kurz tupfen, in der Waschmaschine waschen.

Umgehend mit Mehl bestreuen und anschließend ausbürsten. Sonnenölfleck auf strapazierfähiger Kleidung mit Spülmittel abtupfen und danach in die Waschmaschine geben.

Rote Obstflecken kann man entfernen, indem man die Stellen vor der Wäsche mit etwas Essig, Essigreiniger oder Zitronensaft behandelt. Dabei löst Säure, die in Essig und Zitronensaft enthalten ist, die im Obst enthaltene Gerbsäure – Obstflecken lassen sich so optimal entfernen. Falls man beides nicht im Haus hat, sollte man schnell handeln und die Flecken in kaltem Wasser einweichen. Auch Gallseife kann bei Obstflecken helfen.