Gewürze und Kräuter sind aus unserer Ernährung nicht mehr wegzudenken. Je nach Vorliebe betonen sie den Eigengeschmack des Gerichts oder verleihen ihm eine exotische Note. Die Auswahl an Gewürzen ist groß. Hier ein Überblick:

Die Vielfalt und Auswahl an Mühlen ist groß. Und nicht nur das Design, die Größe oder die Handhabung sind unterschiedlich, sondern vor allem die Mahlwerke.

In der Vergangenheit wurden Metall-Mahlwerke aus Kohlestahl, der relativ weich und leicht zu verarbeiten ist, hergestellt (auch heute noch bei vielen einfachen Mühlen). Damit das Mahlwerk nicht rostet, wurde es vernickelt. Aufgrund der negativen Eigenschaften von Nickel beschichten die meisten Hersteller das Mahlwerk. Dies hat zur Folge, dass sich die Schärfe reduziert.

Sollte eine Stahlwerk-Mühle auch für Salz zum Einsatz kommen, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das Mahlwerk aus einem speziellem V4A –Edelstahl hergestellt ist oder man wählt ein Keramik-Mahlwerk. Ansonsten lässt das Salz (es verbleibt immer im Salz eine gewisse Rest-Feuchte) das Mahlwerk rosten. In der Regel sind Stahl-Mahlwerke hauptsächlich für das Mahlen von Pfeffer gedacht.

Bei diesem Material gibt es sehr viele unterschiedliche Qualitäten. Schon bei der Herstellung dieses Mahlwerks werden die Qualitätskriterien festgelegt: die besten Mahlwerke entstehen, wenn die Keramik-Masse in einem Art „Spritzverfahren“ in die Formen mit Druck gebracht wird.

Neu und dabei einzigartig ist das Mahlwerk aus Titan. Bei diesem Mahlwerk kann man auch von einem „Schneidwerk“ sprechen: scharfe Mahlwerksschneiden aus korrosionsfreiem, geschmacksneutralen und antiallergenem Titan (wie auch in der Zahnmedizin und –technik eingesetzt wird). Dieses Mahlwerk verbindet in ausgezeichneter Weise die Vorteile der Stahl- und Keramik-Mahlwerke miteinander. Dabei wird ein extrem feiner Mahlgrad erreicht, den keine Mühle bisher bieten konnte.

Bei den meisten Herstellern werden auch Mahlwerke angeboten, die entweder mit Batterie oder mit Akku elektrisch angetrieben werden. Die Bedienung ist dann noch einfacher, da nur eine Hand zum Betrieb ausreicht. In den meisten Fällen schaltet sich zusätzlich noch ein kleines Lämpchen an der Unterseite beim Mahlen ein, so dass bei eingeschränkten Lichtverhältnissen (z.B. beim romantischen Candle-Light-Dinner) kontrolliert gewürzt werden kann.