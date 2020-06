Mangelnde Reinigung von mobilen Klimaanlagen kann die Gesundheit gefährden. Die in den Geräten entstehende Wärme und Feuchtigkeit eignet sich für die Verbreitung von Keimen und Bakterien. Darauf kommt es bei der Reinigung an:

Vor allem in den aktuellen Zeiten sorgt man sich um eine mögliche Verbreitung von Coronaviren durch die Anlagen. Stand der Forschung ist derzeit, dass die Übertragung der Coronaviren durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion erfolgt. Wie lange sich infektiöse Viren in der Luft befinden können, ist noch unklar.

Das Umweltbundesamt sieht eher eine Gefahr in falsch gewarteten und fehlgeplanten Anlagen. Grundsätzlich kann eine ausreichende Frischluftzufuhr ein Ansteckungsrisiko mindern. Für Klimaanlagen bedeutet das, das einerseits eine Anlage nur einen Raum versorgt, oder eine ausreichende Anreicherung mit Luft von außen und der Abtransport der verbrauchten Luft nach außen gewährleistet sein sollte. Neben den normalen Partikelfiltern gibt es noch weitere Filtersysteme wie „Hepa Filter“ (virenempfindlicher Partikelfilter) oder „Aktivkohlefilter“ (gegen schlechten Geruch) oder elektrostatische Filter (gegen Staub und Bakterien), diese reinigen die zugeführte Luft entsprechend.

Gitter: Wöchentlich mit dem Staubsaugerrohr direkt am Gitter den groben Schmutz absaugen.

Filter: Ausgebauten Filter in lauwarmes (max. 40°C) Seifenwasser geben, mit der Hand oder einer weichen Bürste reinigen, mit einem Handtuch trocknen, anschließend an der Luft komplett austrocknen lassen. Bei durchgängigem Betrieb der Anlage im Sommer sollte dies wöchentlich erfolgen.

Kondenswasserbehälter oder -tank: Bei Dauerbetrieb sollten Sie diesen Behälter täglich leeren, mit einem Allzweck- oder Neutralreiniger säubern und anschließend gut nachtrocknen. Bei Wassertanks den Stöpsel öffnen und das Wasser in eine Wanne entleeren. Nach jeder Saison sollten Sie die Filter überprüfen und bei Bedarf austauschen. Auffüllen von Kühlmitteln und Austausch anderer Details im Inneren des Geräts gehören in die Hand eines Fachbetriebes.

Entkalken: Zu den einmal jährlichen Reinigungsaktionen an der Klimaanlage gehört auch das Entkalken. Hier eignen sich am sinnvollsten die vom Hersteller empfohlenen Mittel. Diese werden entsprechend gemischt und in den Wassertank gegeben. Anschließend lassen Sie das Gerät bei voller Leistung laufen. Es folgt ein zweiter Arbeitsdurchgang mit klarem Wasser als Spülgang. Restwasser können Sie durch einen Auslaufstöpsel entleeren.