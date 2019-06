Breitwischgeräte ermöglichen das Arbeiten in aufrechter und somit ergonomischer Körperhaltung. Durch die individuelle Anpassung an die Körpergröße werden vor allem der Rücken und die Schulterpartien geschont und das Wischen von Fußböden erleichtert. Besonders bei der Treppenreinigung entfällt das unangenehme Arbeiten in gebückter Haltung.

Geräte für den Haushalt gibt es in verschiedenen Breiten zwischen 30 und 42 Zentimeter . Die Bezüge sind nicht standardisiert . Achten Sie beim Kauf auf ein gängiges Modell, so dass Sie jederzeit Ersatzbezüge nachkaufen können.

Der Teleskopstiel ist meist aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff und sollte ausreichend lang sein. So lassen sich prima auch Arbeiten über Kopfhöhe ausführen, zum Beispiel die Reinigung von Holzdecken oder Wandfliesen. Ein drehbares Gelenk an der Bodenplatte ermöglicht größtmögliche Beweglichkeit und optimale Reinigung auch in Ecken und an schwer zugänglichen Stellen. Die Bodenplatte besteht aus klappbarem Kunststoff, manchmal mit Glasfaser verstärkt, oder aus sehr strapazierfähigem Edelstahl. Sie sollte möglichst flach konstruiert sein, damit Sie problemlos unter Schränken wischen können. Je nach Material variiert der Preis zwischen 30 und 50 Euro, aber die Anschaffung eines strapazierfähiges Modells lohnt sich auf Dauer. Tipp: Achten Sie darauf, dass die Bodenplatte mit dem Fuß zu bedienen ist. Das erspart Ihnen lästiges Bücken.