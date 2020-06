So bringen Sie Ihr Bad zum Strahlen

Hilfe! Kalk im Bad! Sauberkeit und Hygiene entscheiden, ob wir uns in Bad und Toilette wohlfühlen - ganz egal ob im privaten oder öffentlichen Raum. Mit diesen Tipps wird Ihr Bad zur Wohlfühloase.

Normale Verschmutzungen reinigen Sie immer mit einem sauer eingestellten Sanitärreiniger dem so genannten Badreiniger. Bevorzugen Sie Zitronensäure oder Milchsäure. Dies sind nicht flüchtige Säuren, da flüchtige Säuren, wie z.B. Essigsäure, die Qualität der Innenraumluft verschlechtern können. Diese Produkte weisen einen ph-Wert unter 7 auf. Sie wirken gegen Verschmutzungen wie Kalkrückstände, Kalkseife, Urinstein und Rostablagerungen. Im Wesentlichen werden den sauren Produkten Tenside beigegeben. Sie benetzen die Oberflächen und beseitigen Fettablagerungen. Organische Säuren brauchen eine Einwirkzeit von einer bis fünf Minuten.

Zementfugen müssen Sie wässern, bevor Sie die gefliesten Flächen mit Reiniger behandeln, denn Zementfugen sind extrem säureempfindlich. Der darin enthaltene Kalk wird abgepuffert, der Fugenzement angelöst und dadurch kann Feuchtigkeit in die Fuge eindringen und Schimmel entstehen. Silikonfugen können Sie regelmäßig mit Badreiniger abreiben. So wird Schimmelbildung auf der Fuge zumindest verzögert. Grundsätzlich sollten Sie Silikonfugen aber regelmäßig prüfen und erneuern. Armaturen sollten Sie nicht besprühen, sondern das Reinigungstextil und damit die Reinigung durchführen, da Sprühnebel in Öffnungen und Spalten der Armaturen eindringen und Schäden verursachen kann.