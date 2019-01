Saubere und frische Bettwäsche sorgt das ganze Jahr für eine wohltuende Entspannung. Martina Schäfer gibt Tipps, wie Sie auch in der Erkältungszeit einen guten Hygienestandard für Ihre Bettwäsche und Handtücher halten.

Bettwäsche, Handtücher und Unterwäsche sind Wäschearten, die direkt mit dem Körper in Kontakt kommen. Schweiß und sonstige Körperflüssigkeiten gehen somit direkt auf die Wäsche und bedürfen einer besonderen Beachtung. Handtücher kommen zudem noch mit abgestorbenen Hautzellen in Kontakt, Bakterien sammeln sich aufgrund der Feuchtigkeit hier gerne an.