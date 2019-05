Eine geeignete Drahtbürste ist das A und O der Grillreinigung. Mit einer entsprechenden Bauart kommen Sie in alle Winkel des Grills. Sogenannte „3 in 1“-Grillbürsten haben einen Schaber, einen Bürstenkopf und einen Schwamm aus Kunststoff. Für die Zwischenräume gibt es sogar noch geteilte Bürsten und eine dreiseitige Bürste für alle Winkel des Grills. Eine Bürste sollte immer auch einen langen Griff haben, um Verbrennungen vorzubeugen. Die unterschiedlichen Grillrostmaterialien benötigen unterschiedliche Borsten:

Mit einem fettlösenden Sodawasser (3 Liter lauwarmes Wasser + 2-3 Esslöffel Soda) lässt sich nach dem Abbürsten des Grillrostes der Innenraum gut reinigen. Dieser Vorgang reicht in der Regel ein- bis zweimal in der Grillsaison, wenn zwischendurch auch der Innenraum mit der Bürste abgeschrubbt wird. Wenn kein „Ausbrennen“ möglich ist, gibt es noch die Möglichkeit, den Rost in Zeitungspapier einzuwickeln, in den Rasen zu legen und ihn mit Wasser und einer Gießkanne gut zu durchnässen. Am nächsten Morgen hat sich der Schmutz gelöst. Auch die Asche aus dem Holzkohlegrill eignet sich als Scheuermittel zum Putzen.