Lauwarmes Wasser und ein mildes Spülmittel sind Garanten für glänzende Gläser. Weiterhin ist das anschließende Spülen mit klarem Wasser ähnlicher Temperatur wichtig. Rückstände von Spülmittel würden nicht nur Schlieren auf den Gläsern beim Polieren verursachen, sondern auch z.B. das Perlen von Schaumwein verhindern oder den Geschmack des Weines verändern. Zum Polieren eignet sich ein fusselfreies Geschirrtuch aus Leinen. Am besten verwendet man zwei Tücher, um Fingerabdrücke beim Halten des Glases zu verhindern. Damit die Gläser nicht brechen wird das Glas an der unteren Kelchwölbung gehalten. Gläser jeder Qualität besitzen sehr feine Poren. Somit können sie Gerüche und Staub annehmen. Werden Gläser nicht täglich genutzt, sollte man rechtzeitig an eine „Geruchsüberprüfung“ der Gläser denken und diese vor dem Ankommen der Gäste noch kurz reinigen.

Geht man von der optimalen Gläserreinigung per Hand aus, spricht eigentlich nichts für eine Reinigung in der Geschirrspülmaschine. Hohe Temperaturen, das Aneinanderschlagen mit anderen Geschirrteilen, Chemie und falsch eingestellt Wasserhärte können den Gläsern massiv zusetzen. Immerhin dauert ein Spülmaschinenprogramm bis zu drei Stunden. In der Maschine sollten die Gläser nie heißer als 60° Grad gespült werden. Das entspricht in den meisten Fällen dem „ECO“- Programm. Da sich Tabs bei niedrigen Temperaturen nicht immer auflösen, empfiehlt sich hier die Verwendung von Pulver. Ebenso empfiehlt sich ein sofortiges Öffnen der Maschinentür nach Programmende, da der Dampf den Gläsern schaden könnte.