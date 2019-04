Mit der Zeit bilden sich in jeder Geschirrspülmaschine Ablagerungen, die hauptsächlich von Lebensmittelresten hervorgerufen werden. Vor allem das Sieb im Boden der Maschine und der Besteckkorb sind davon betroffen. Aber auch in den Abwasserschläuchen können sich Reste ansammeln oder diese verstopfen. Vor allem eiweißhaltige Speisereste, die nicht abtransportiert werden, verursachen dann den unangenehmen Geruch. Werden diese Kalk-, Fett- und Speisereste nicht regelmäßig entfernt, kann auch die Funktion einer Spülmaschine beeinträchtigt werden und eine teure Reparatur wird notwendig. Dauert ein Programm länger als üblich, können auch die Sensoren verschmutzt sein.

Neue Maschinen haben einen ECO Spülgang von ca. 55°C. Das reicht allerdings zur regelmäßigen Beseitigung der Rückstände in der Maschine bzw. dem Ablaufsystem nicht aus. So sollte mindestens einmal im Monat ein Intensivspülgang vorgenommen werden. In diesem Spülgang lieber keine Glasteile mit spülen, für dieses Material ist die Temperatur zu hoch.

Eine übrige Zitronenhälfte bekommt eine neue Bedeutung, indem sie kurzerhand in den Besteckkorb gegeben wird und für einen angenehmen, frischen Duft sorgt. Essensreste auf Tellern und Schüsseln sollten vorher beseitigt werden, denn sie könnten sich im Ablaufsystem festsetzen. Vor allem gehärtete Fette aus Fertiggerichten verbinden sich zusammen mit Speiseresten und Kalk und können zu Verstopfungen in den Düsen führen. Hier sollte eine wöchentliche Nutzung des Intensivprogrammes erfolgen.

Durchschnittlich werden in deutschen Haushalten pro Jahr 330 Milliarden Teile an Geschirr sowohl von Hand und Maschine gespült. Das bedeutet auch 260.000 Tonnen Hand- und Maschinenmittel (inkl. Regeneriersalz) und 210 Mill. Kubikmeter Wasser. Um diese Umweltauswirkungen nachhaltig zu verbessern empfiehlt sich nicht nur ein sparsameres Abwaschen des Geschirrs per Hand, sondern auch die Nutzung von modernen effizienten Geschirrspülmaschinen, die im Vergleich zu einer 20 Jahre alten Maschine nur etwa die Hälfte an Wasser und Energie benötigt. (Quelle: Forum Waschen)