So werden Sie Flecken schnell wieder los

Generell gilt: Ein Fleck ist immer leichter zu entfernen, wenn er noch nicht eingetrocknet ist. Also: Handeln Sie rasch! Am besten direkt mit einem saugfähigen Tuch oder Papier abtupfen.

Ketchupflecken: Frische Flecken unter kaltem fließenden Wasser vorbehandeln, dann in kaltes Wasser einlegen und in der Waschmaschine waschen. Sie können auch Gallseife vorsichtig in den Fleck einreiben. Danach wie gewohnt waschen. Bei sehr robusten Stoffen können Sie den Fleck vor dem eigentlichen Waschen mit Rasierschaum behandeln. Einige Zeit einwirken lassen und danach wie gewohnt waschen.