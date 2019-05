Unser Körper braucht eine regelmäßige "Auszeit". Denn nur im Schlaf können wir uns entspannen und unser Organismus hat Zeit sich zu regenerieren. Das ist gerade für Allergiker besonders wichtig. Hier erfahren Sie, was alles zu einer allergiegerechten Bettausstattung gehört.

Jahr über Symptome, während man bei einer Pollenallergie nur saisonal beeinträchtigt ist. Der einfachste und beste Schutz, ist die Bettausstattung und die Bettwäsche regelmäßig zu waschen, Bettwäsche und Spannbetttücher am besten 1x wöchentlich um Staub- und Pollenkonzentration im Bett zu minimieren. Sinnvoll sind Produkte, die sich problemlos und oft bei 60° Grad waschen lassen.

Bei Kissen- und Deckenfüllungen ist Synthetik das bekannteste Material, aber es gibt auch natürliche Füllmaterialien, die sich problemlos in der Waschmaschine waschen lassen. Natürliche Füllungen haben gegenüber synthetischen Füllungen den Vorteil, dass die Gefahr eines Wärmestaus nicht gegeben ist und es sich um nachhaltige Rohstoffe handelt.

Pflegetipp: Am kuscheligsten werden die Kissen nach dem Waschen im Wäschetrockner, da lose Füllungen, wie Faserflocken, nach dem Waschen klumpig sind. Zwei Tennisbälle oder spezielle Trocknerbälle lockern die Füllung im Trockner zusätzlich auf.

Bei waschbaren Decken gibt es inzwischen sehr große Preis- und Qualitätsunterschiede. Allergikerdecken gibt es in verschiedenen Wärmestufen, die je nach Bedarf eingesetzt werden können.

Achtung: Nicht jede Decke passt in die Waschmaschine.

abnehmbaren Naturhaarpolster oder einem abnehmbaren synthetischen (waschbaren) Polster. In vielen Fachgeschäften gibt es einen Waschservice für alle Matratzenpolster (egal ob Naturhaar oder Synthetik). Das ist für die Polsterung schonender. Der Kunde sollte sich beim Kauf der Matratze informieren, ob er die Hülle in einer normalen Haushaltswaschmaschine waschen kann. Oft kann man zwar die Hülle mit Kraft in die Waschmaschine stopfen, dann wird sie aber nicht richtig mit Wasser durchspült und deswegen nicht richtig sauber.