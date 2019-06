Je nachdem wo das Picknick stattfinden soll, ist auch das Transportmittel zu wählen. In erster Linie gilt es, die Größe so auszuwählen, dass möglichst wenig Luft zirkulieren kann. Also immer das kleinste Behältnis auswählen. Bei einer „passiven“ Kühlung wird selbst keine Kälte produziert, im klassischen Sinne die Variante der Kühltasche mit Kühlakkus. Bei einer „aktiven“ Kühlung wird durch einen Stromanschluss, z.B. im Auto, selbst Kälte produziert. Kühlen heißt immer auch Isolieren, und das gilt für warme und kalte Speisen.

Am besten eignet sich Fingerfood, Gemüsesticks, Kuchen im Glas oder ähnliches. Für einen Salat sollte das Essig-Öl Dressing in einer separaten Flasche transportiert werden. Frisch angemacht, sieht der Salat dann gleich viel netter aus. In einer Thermoskanne kann nicht nur heißer Kaffee transportiert werden. Sie eignet sich auch, um z.B. Eiskaffee für 1-2 Stunden kalt zu halten. Schlagsahne mit Raumtemperatur in einem Schraubglas geschüttelt sorgt für frisch geschlagene Sahne zum mitgebrachten Kuchen. Bei frischen Lebensmitteln, wie Creme fraîche, Milch oder Joghurt, eventuell auch auf die ultrahocherhitzte Variante zurückgreifen.