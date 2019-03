"Scharf sehen" in die Ferne und gleichzeitig in der Nähe - für viele plötzlich ein Problem. Unsere Linsen schwächeln ab Vierzig. Was hilft? Gleitsichtgläser. Sie sind eine Möglichkeit in allen Distanzen stufen- und übergangslos wieder alles deutlich zu erkennen. Allerdings sollten Sie dabei Ihrem Gehirn eine gewisse Eingewöhnungsphase zugestehen.