Unser Gehirn erbringt in lauten Situationen Höchstleistungen, um Geräusche zu entschlüsseln. Während des Hörprozesses leistet es mehr Arbeit als die Ohren. Wer nur eine leichte Hörminderung hat, kann sich oftmals nach Besuchen lauter Orte sehr erschöpft fühlen, weil das Gehirn auf „Höchsttouren“ läuft. Der sensible Ablauf des Hörens im Ohr und in den Nervenbahnen des Gehirns kann auf vielfältige Weise gestört werden. Oft genügt schon ein dicker Ohrschmalzpfropf, um die Weiterleitung der Schallsignale zu behindern und eine vorübergehende Schwerhörigkeit auszulösen. Aber es gibt auch eine Vielzahl ernstzunehmender Ursachen.