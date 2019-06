Klare Sicht 5 Tipps für Kontaktlinsen

5. Tageslinsen – Das Optimum für den Urlaub

Besonders ideal für den Urlaub sind Tageslinsen. So können Sie in der Zeit auf Kontaktlinsen-Pflegemittel verzichten und wenn eine Linse mal im Wasser verloren geht, hält sich der finanzielle Schaden in Grenzen. So trübt sich vielleicht kurzzeitig die Sicht, aber nicht die Freude am Urlaub.