Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was unsere Füße so am Tag leisten? Bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm tragen die Füße während eines Tages ein Gesamtgewicht von rund 2.500 Tonnen - das entspricht etwa vier ICE-Zügen. Kein Wunder haben viele Menschen Probleme mit den Füßen. Mit diesen fünf einfachen Übungen können Sie die Beschwerden lindern oder gar vorbeugen.