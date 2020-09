Gesunder Darm, gesunder Mensch? In der Tat. Das Multitalent in unserer Mitte hat mehrere Jobs zu erledigen, die für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden entscheidend sind.

Im Laufe eines Lebens leistet der Darm Schwerstarbeit. Brauchbare Stoffe rettet er, andere machen die Mikroorganismen der Darmflora unschädlich. Er liefert dem gesamten Körper die Energie, die er zum Leben braucht. Ein eigenes sensibles Nervennetz steuert die Reise der Nahrung durch den Körper. Das sogenannte „Bauchhirn“ organisiert, koordiniert und kontrolliert. Außerdem sitzt in der Darmschleimhaut Erwachsener ein Großteil der gesamten Abwehrzellen des Körpers. Folglich sollten wir dem Multitalent in unserer Mitte etwas Aufmerksamkeit widmen.

Beim Verdauungsvorgang wird die Nahrung in verwertbare Bestandteile zerlegt und über das Blut aufgenommen. Kleine Moleküle wie beispielsweise Traubenzucker gelangen unverändert und sofort in den Blutkreislauf.

Je Nach Mahlzeit reist die Nahrung durchschnittlich 24 Stunden durch Magen und verschiedene Darmabschnitte: Vier Stunden Stopp im Magen, sechs Stunden Halt in der Dünndarmpassage, circa sieben Stunden Transport durch den Dickdarm und etwa sieben Stunden Station im Mastdarm. Dann wird alles Unverdauliches ausgeschieden. Am schnellsten werden Kohlehydrate zerlegt, Fette brauchen am längsten.