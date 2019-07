Zu wenig Licht oder Nährstoffe sowie Staunässe sind grundsätzlich auch bei Zitruspflanzen mögliche Ursachen für gelbe Blätter. Gerade bei Zitruspflanzen sieht man öfter seltsame Blattverfärbungen – die Blattadern sind noch grün, aber die Blattflächen dazwischen gelb verfärbt. Tritt das Phänomen mit sattgrünen Blattadern und quittengelben Blattflächen an den jungen Blättern auf, also eher an der Spitze der Pflanze, dann liegt ein Eisenmangel vor. Dieser Eisenmangel wird bei Zitruspflanzen oft dadurch verursacht, dass der Säurewert des Bodens, der sogenannte ph-Wert zu hoch ist. Indem man mit Regenwasser (ist immer kalkfrei) gießt und mit einem Zitrusdünger düngt, lässt sich das Problem gut beheben. Treten die grün-gelben Blattverfärbungen an den älteren, unteren Blättern auf, könnte ein Magnesiummangel vorliegen. Magnesium ist ebenfalls ein Hauptnährstoff für die Pflanzen und ist Hauptbestandteil des Chlorophylls, das die Blätter richtig grün macht. Hier gibt es im Gartencenter Spezialdünger, die schnell dafür sorgen, dass die Blattverfärbungen verschwinden.