Sie ist eine der Zimmerpflanzen-Klassiker schlechthin und hält diesen Status schon seit Jahrzehnten: die Yucca-Palme. Ihr Geheimnis: Sie ist super pflegeleicht und daher so ein dankbares Grün egal in welchem Zimmer.

Die Yucca-Palme heißt eigentlich Palmlilie und ist eigentlich gar keine Palme. Sie sieht mit ihrem dunkelgrünen Blattschopf nur so aus wie eine Palme und wird daher als solche bezeichnet. Die Yucca-Palme ist sehr genügsam, nur einen hellen Standort braucht sie, wenn sie schön wachsen soll. Im Sommer kann man sie gut rausstellen, die frische Luft tut ihr gut. Alle zwei Wochen gießen, im Winter sogar seltener – das reicht ihr völlig. Denn Staunässe verträgt die Yucca nicht, schließlich kommt sie aus heißen und trockenen Gegenden Amerikas.

Einfacher zu vermehren sind nur wenige Pflanzen: Sie können die Yucca-Palme abschneiden. Aus den Stamm wachsen dann neue Triebe. So können Sie schwache Pflanzen ganz einfach verjüngen und haben wieder frisches Grün in kompaktem Wuchs. Auch den Stamm kann man zerteilen und einfach in Erde stecken. Auch daraus wächst eine neue Pflanze!