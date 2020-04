Winterharte Kakteen Kakteen fürs Freie

Jetzt ist eine gute Zeit für den Start einer solchen Bepflanzung. Eine nach Süden geneigte leichte Hanglage ermöglicht nicht nur optimale Sonneneinstrahlung, sie sorgt auch für ungehindertes Ablaufen von überschüssigem Wasser. Das Substrat muss auch gut durchlässig sein, damit es in der regenreichen Jahreszeit nicht zu Staunässe und dadurch zu Fäulnisschäden kommt.

Ihre enorme Anpassungsfähigkeit hat es den Individuen der Kakteenfamilien ermöglicht die unterschiedlichsten klimatischen Lebensräume in Nord-, Mittel- und Südamerika zu besiedeln. Obwohl der amerikanische Kontinent als Heimat der Kakteen gilt, sind mittlerweile einige Arten auch auf anderen Kontinenten etabliert. Die überwiegende Zahl der winterharten Kakteen stammt jedoch aus den nordamerikanischen Regionen.

In der Gegend um New York wurden vermutlich die ersten winterharten Kakteen gesammelt. Ein Stuttgarter kultivierte sie um 1850 für viele Jahre erfolgreich. Bereits um die Jahrhundertwende führten Gärtnereien mehrere winterharte Opuntien- und Echinocereus-Arten. Durch die Kriegswirren gingen viele Pflanzen und Sammlerschriften verloren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Interesse an winterharten Kakteen wieder neu. Spezialgärtnereien praktizieren auch das Versenden der Pflanzen.