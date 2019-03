In der freien Natur Essbare Wildpflanzen im Frühling

Waren Sie schon auf Entdeckungstour in der Natur? Es lohnt sich, denn einige essbare Wildpflanzen warten bereits auf Sie. Biologe Dr. Markus Strauß zeigt Ihnen jetzt, auf welche botanischen Merkmale Sie beim Sammeln achten sollten.

Jetzt im März lockt uns das erste Grün in die freie Natur. Entdecken Sie dabei Wildpflanzen, die Sie auf ihren Speiseplan setzen können. Wildpflanzen sammeln und zubereiten liegt im Trend. Sie wachsen für jeden umsonst in der freien Natur und sind gesund für Groß und Klein. Mit Bestimmungsbuch und Lupe können Sie die Pflanzen genauer kennen lernen. Für Anfänger ist eine geführte Wildkräuterwanderung zu empfehlen.

Vertiefen Sie den Kontakt und Ihr Wissen, indem Sie Wildpflanzen im Garten oder auf dem Balkon anpflanzen!

Bärlauch (Allium ursinum) wächst in fast ganz Europa bevorzugt in den Wäldern der Auen und Altschleifen von Flüssen und Bächen bis in städtische Parks. An warmen

Bärlauch

Frühlingstagen verrät ihn schon von weitem sein Geruch. Achtsamer Umgang mit Wildpflanzen bedeutet, von jeder Pflanze nur einige Blätter abzupflücken, damit sie sich erholen kann. Der Bärlauchbestand sollte nach dem Pflücken aussehen, als wenn Sie gar nicht da gewesen wären. Also keine Trampelpfade hinterlassen und nicht mit der Sichel großflächig ernten. Das schont den Bestand und Sie ernten auch keine unerwünschten Blätter von anderen Pflanzen aus Versehen. Sammeln Sie immer nur so viel, wie Sie wirklich essen können!

Einige Gartencenter bieten mittlerweile Jungpflanzen, Zwiebeln und Samen an. Für schattige Bereiche unter Laubbäumen und Sträuchern mit humusreichem, feuchtem Boden ist die Kultur von Bärlauch ideal. Zeitig im Frühjahr ernten wir die Blätter als Wildgemüse, später die weißen Blüten. Entspricht der Standort den natürlichen Bedingungen, breitet er sich rasch aus. Ist der Platz zu trocken und sandig verschwindet er ganz oder wächst nur kümmerlich. Etwas Geduld brauchen Sie für das Aussäen von Bärlauch. Der schwarze Samen sollte möglichst frisch nach der Ernte im Juli in den Boden und braucht die Frosteinwirkung im Winter, um im nächsten Frühjahr zu keimen. Die Zwiebeln des Bärlauchs bekommen Sie im Herbst im Handel. Sie werden sofort etwa 10 cm tief in den Boden gesteckt und treiben im folgenden Frühjahr aus.

Löwenzahn (Taraxacum officinalis) ist eine der wenigen Pflanzen, die fast jeder kennt. Der botanische Name weist darauf hin, dass Löwenzahn eine altbewährte

Löwenzahn

Heilpflanze ist. Die enthaltenen Bitterstoffe regen Leber und Galle an. Das macht ihn zu einer wertvollen Pflanze für eine Frühjahrskur. Er wächst auf Wiesen, an Wegrändern und nicht selten im Hausgarten als ungeliebtes Unkraut. Seine Samen verbreiten sich mit ihren Schirmchen überall hin. Für kurze Zeit im Frühjahr leuchten die gelben Blüten dominierend auf den Weiden, weshalb der Name Kuhblume im Umlauf ist. Die Blattrosette erscheint fast das ganze Jahr. Je jünger und zarter die Blätter, desto angenehmer der nussartige, herbe und bittere Geschmack. Die Blätter finden Verwendung im Salat oder gedünstet, die Wurzeln für Kräutertee oder als Kaffeeersatz.

