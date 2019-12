Standorts. So können Zugluft, Staunässe, ein zu trockener Wurzelballen oder auch starke Schwankungen der Raumtemperatur die Ursache sein. Die feinen Wurzeln vertragen keine Staunässe und wachsen am liebsten in humosem Substrat. Kalkhaltiges Gießwasser meiden. Der Weihnachtskaktus liebt einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung und ganzjährig warme Temperaturen.

Ganz wichtig: die Ruhephase! Auf die Blühphase folgt eine etwa sechswöchige Ruhephase, in Sie die Wassermenge wieder reduzieren und das Düngen einstellen. Ab März beginnt die vegetative Wachstumsphase, in der sich neue Triebe bilden; sie dauert bis in den August. Den Sommer über können sie im Freien, an einem schattigen Platz stehen. Vor den ersten kühlen Nächten im September erfolgt der Umzug nach drinnen. Erst wieder gießen, wenn sich die ersten Blütenknospen zeigen.