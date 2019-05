Starten Sie jetzt in die neue Saison

Kann die Sonne ungestört zeigen, was sie um diese Jahreszeit bereits vermag, so wachsen die Tomaten in kürzester Zeit zu prächtigen Gemüsestauden heran.

Sie sind hungrige Nährstoffzehrer und lieben ein Pflanzloch mit reichlich Kompost, einer Prise Gesteinsmehl und einer Hand voll Brennnesselblättern.