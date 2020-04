Tipps von Markus Strauß Wildkräuter im Garten und auf dem Balkon anbauen

Für Anfänger ist eine geführte Wildkräuterwanderung zu empfehlen. In der Gruppe finden sich oft ungeahnte Möglichkeiten, Erfahrungen für die Zubereitung und ergiebige Fundorte auszutauschen. Gut sortierte Kräuter- und Wildpflanzengärtnereien bieten Pflanzen und Samen an und liefern auch mit der Post.

Löwenzahn (Taraxacum officinalis) ist eine der wenigen Pflanzen, die fast jeder kennt. Der botanische Name weist darauf hin, dass Löwenzahn eine altbewährte Heilpflanze ist. Die enthaltenen Bitterstoffe regen Leber und Galle an. Das macht ihn zu einer wertvollen Pflanze für eine Frühjahrskur. Er wächst auf Wiesen, an Wegrändern und nicht selten im Hausgarten als ungeliebtes Unkraut. Seine Samen verbreiten sich mit ihren Schirmchen überall hin. Für kurze Zeit im Frühjahr leuchten die gelben Blüten dominierend auf den Weiden, weshalb der Name Kuhblume im Umlauf ist. Die Blattrosette erscheint fast das ganze Jahr. Je jünger und zarter die Blätter, desto angenehmer der nussartige, herbe und bittere Geschmack. Die Blätter finden Verwendung im Salat oder gedünstet, die Wurzeln für Kräutertee oder als Kaffeeersatz.