Um eigene Trauben ernten zu können, muss man nur welche anpflanzen. Vor dem Pflanzen sollten Sie sich natürlich überlegen, welche Sorte für Ihre Region die geeignete ist. Falls Sie nicht vom Weinbauklima verwöhnt sind, nehmen Sie frühe bis mittelfrühe Sorten. Pflanzen Sie die Rebe in ein 30x30 cm großes und 50 cm tiefes Erdloch an einem geschützten, sonnigen Plätzchen an der Hauswand oder Gartenmauer.