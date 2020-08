So zaubern Sie neue Blütenpracht in Ihr Hochbeet!

So langsam wird das Hochbeet abgeerntet. Wer die Lücken mit einigen Blumen auffüllen möchte, sollte ein paar Dinge beachten. Hier einige Tipps!

Klassischerweise beherbergt ein Hochbeet vor allem Gemüse. Wer also im Frühjahr Bohnen, Zucchini oder Kürbisse gesetzt hatte, der wurde den ganzen Sommer über erst mit schöner Blüte und später dann mit leckeren Früchten erfreut. So langsam jedoch ist mehr und mehr Gemüse abgeerntet, im Beet entstehen Lücken, und es ist Zeit für eine schöne Neugestaltung.

Wählen Sie deshalb für Ihre Neubepflanzung Pflanzen aus, die bis spät in den Herbst hinein blühen werden und die nektarreich sind. Achten Sie auch darauf - speziell beim Hochbeet - nur ungiftige Pflanzen zu nehmen, da sie ja in Nachbarschaft zu Gemüse, also zu Essbarem, gepflanzt werden.