So vermeiden Sie Hitzeschäden bei Pflanzen!

Im Hochsommer kann man oft wundervoll blühende Gärten sehen. Tatsächlich mögen viele Pflanzen die Sonne, doch manchen wird es mit der Hitze auch schnell zu viel. Hängende Blütenköpfe, vertrocknete Blüten oder verbrannte Blätter sind typische Zeichen dafür. Entsorgen will man die Lieblinge ja nicht gleich - was also tun? Hier die wichtigsten Tipps, wie Sie vorbeugen beziehungsweise Abhilfe schaffen können: