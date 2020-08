So unterstützen Sie Hummeln und Schmetterlinge im Garten

Sie werden von Insekten nur so umschwärmt - Skabiosen, auch Witwenblume genannt. Die nickenden Blütenköpfe bieten viel Nektar und sehen im Beet oder in der Wiese auch noch toll aus. Bis in den Herbst hinein bilden sich immer neue Blütenköpfe.