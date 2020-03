Jetzt kommen die vorgezogenen Gemüsesetzlinge in das Frühbeet oder je nach Region und Witterung in den Freilandgarten. Salatkulturen wachsen auch wunderbar im

Balkonkasten. Als Flachwurzler sind sie auch in Gefäßen mit geringem Wurzelraum zufrieden, im Gegensatz zu Wurzelgemüse. Je nach Witterung können Sie nach 35 bis 60 Tagen ernten; bei Pflücksalat früher, da können Sie einzelne Blätter nach Bedarf ernten. Im Gartencenter und auf dem Wochenmarkt bieten Gemüsegärtner die für die Jahreszeit geeigneten Salatpflanzen an. Aufgrund der Aussaat im Gewächshaus haben diese Setzlinge einen Wachstumsvorsprung von sechs bis acht Wochen gegenüber Gemüse, das Sie jetzt erst aussäen.

Beim Pflanzen ist das Ziehen einer Reihe Voraussetzung für eine gerade Pflanzlinie. So können Sie die Jungpflanzen mit gleichmäßigem Abstand in die Erde bringen. Bei Salatsetzlingen etwa 30 cm Abstand und Reihenabstand 20 bis 30 cm (je nach Hackgerät und Platzbedarf). Dabei etwa zur halben Höhe in die Erde einbringen. Das „Herz“ des Salates wächst so über der Erde und trocknet schneller ab. So können Sie Fäulnisbefall vorbeugen.