Schon ab Ende Januar strecken sie in milden Wintern ihre Blütenköpfe empor und erfreuen die Herzen. Schneeglöckchen und Winterlinge sind die ersten Blumen im Jahr, die anfangen zu blühen. Auch in Schalen auf dem Balkon können sie ihr Plätzchen finden.

Gerade mal zehn Zentimeter werden Winterlinge hoch, Schneeglöckchen fünfzehn. Dennoch können beide wahre Blütenteppiche bilden, wenn der Standort stimmt: Winterlinge mit ihren gelben Schalenblüten brauchen es humusreich und nicht zu trocken, am liebsten halbschattig unter Laubbäumen. So haben sie genügend Licht für ihren eigenen Auftritt, und später im Jahr eine schützende Laubkrone über sich. Auch Schneeglöckchen lieben so ein Plätzchen, gedeihen aber auch im halbschattigen Rasen.