Ein echter Sortenklassiker ist "Hänse Herms" . Diese Rutenhirse wird 70 – 100 cm hoch und eignet sich wunderbar als Solitärpflanze – man kann sie also als einzelnen Blickfang einsetzen. Sie zeigt bereits ab Anfang September eine leuchtend rote Laubfärbung, bis zu den ersten stärkeren Frösten.

Idealerweise wachsen alle Sorten der Rutenhirse in der vollen Sonne. Sie sind sehr hitzeverträglich und vertragen auch Trockenperioden gut. Dieses Ziergras kann also dem Klimawandel trotzen und wird sich in Zukunft als Bereicherung des Gartens bewähren können.