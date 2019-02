Rasenmäher warten

So bringen Sie Ihren Rasenmäher wieder in Schuss

Jetzt im Winter hat der Rasenmäher Pause. Zeit für Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen. Ob lockere Schrauben, verschlissene Messer, leckende Öldichtungen oder fundamentale Funktionsstörungen: Mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug lassen sich Rasenmäher wieder in Schuss bringen.

Der Rasenmäher sollte in jedem Fall gründlich gereinigt werden, denn gerade beim Mähen im feuchten Herbst setzen sich Schnittgutreste am Schneidwerk fest. Anschließend sollte geprüft werden, ob die beweglichen Teile Spiel haben, wackeln oder im Betrieb irgendwo schleifen. Schwergängige Räder oder Rollen sollten auch gesäubert und anschließend die Lager gefettet werden. Sollte ein bewegliches Teil oder eine Schraube festgerostet sein, empfiehlt sich ein sogenanntes Kriechöl.

Ist das Messer noch scharf genug? Nur ein scharfes Messer schneidet das Gras auch wirklich sauber ab. Zum Schleifen empfiehlt sich in den meisten Fällen einen Fachmann ranzulassen. Nur wirklich Versierte können dies wirklich selber machen. Abschließend einen Tropfen Nähmaschinenöl auf die blanken Stahlflächen der Messer geben. So sind sie in den ruhigen Winter-Monaten gegen Rost geschützt und der Rasenmäher kann gut gepflegt ins Winterquartier.