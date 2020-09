Umtopfen reicht alle drei Jahre im Frühling. März/ April ist auch eine gute Zeit, eine Pflanze in Form zu schneiden. Achtung: der Ficus Benjamini sondert eine klebrige Pflanzenmilch ab, wenn er geschnitten wird. Am besten im Freien schneiden und danach leicht abbrausen.

Der Benjamini in Bonsai-Form wird in Töpfen, nicht in Schalen gehalten. Das ist pflegeleichter, denn so muss nicht täglich gegossen werden. Auch hier gilt: heller Standort, sonst werden die Blätter zu groß und die Pflanze sucht nach Licht. Den formgebenden Erziehungsschnitt macht man am besten im Frühling.