Ihre Blühfreude und ihre Vielfalt an Formen und Farben machen sie so beliebt. Früher waren Orchideen anspruchsvoll in der Pflege, heute gibt es pflegeleichte Sorten, die auch bei relativ trockener Zimmerluft überleben können. Gerade Phalaenopsis sind nahezu ideale Zimmerpflanzen für Büros sowie Wohnräume. Ihre exotischen Blüten verbreiten in unseren Wohnräumen einen Hauch von tropischem Paradies.