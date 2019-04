In Detailansicht öffnen

Eigene Blaubeeren morgens ins Müsli? Das ist nicht abwegig und sogar auf dem Balkon zu schaffen! Kulturheidelbeeren brauchen spezielle Erde (Moorbeeterde/ Rhododendronerde) und wachsen daher sowie im Kübel am besten. Der Balkon sollte besser halbschattig sein und kein praller Südbalkon. Der Kübel muss groß sein (10 l pro Pflanze) und die Erde muss immer feucht sein, auch im Sommer. Tipp: Zwei Sorten in einen Kübel pflanzen, die gleichzeitig blühen (gut für die Bestäubung), aber nacheinander erntereif sind – so hat man längeren Erntespaß! (Beispiel: "Duke" und "Patriot"/ "Reka" und "Bluecrop"/ "Bluecrop" und "Elisabeth")