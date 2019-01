Gerade im Winter ist das Bedürfnis nach frischen Kräutern groß. Mit Vietnamesischem Koriander, Pilzkraut und Zimmerknoblauch können auch Anfänger ihr Glück versuchen. Was Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie von Gärtnermeisterin Birgit Wonneberger aus dem Hegau.

Für alle, die frischen Koriandergeschmack mögen, wird es eine Freude sein, neben dem einjährigen Blattkoriander noch den mehrjährigen Vietnamesischen Koriander , Persicaria odorata, kennen zu lernen. Über Sommer kann die Pflanze im Freien wachsen, sollte aber im Herbst ab Temperaturen unter 7°C wieder nach drinnen umziehen. Der Vertreter aus der Familie der Knöterichgewächse wächst mehrjährig und ist pflegeleicht auf der Fensterbank. So kann man auch den Winter über regelmäßig von den Blatttrieben ernten. Die jungen Blätter schmecken wie milder Blattkoriander mit einer leichten Zitronennote; je nach Witterung ein leichter Pfeffergeschmack im Abgang. Die frischen Blätter gibt man erst gegen Ende der Garzeit zu. Der Klassiker ist asiatische Nudelsuppe oder Hühnerbrühe. Sie sollte jedoch unbedingt Kräuterquark oder Joghurt mit frisch gehackten Blättern probieren. Zur Vermehrung schneiden Sie einfach Stecklinge und stellen sie ins Wasserglas. So können Sie beobachten, wie leicht sich Wurzeln bilden.

Das Pilzkraut, Rungia klossii, ist eine tropische Pflanze aus der Familie der Akanthusgewächse, die uns mit ihrem Pilzaroma beglückt. Sowohl roh, als auch gekocht mundet Rungia köstlich das ganze Jahr hindurch. In den Bergen Papua Neuguineas wird das Pilzkraut als Gemüsepflanze zwischen Süßkartoffeln angebaut.

Die zartfleischigen, glänzenden Blätter des Pilzkrauts sind immer knackig und enthalten außergewöhnlich viel Chlorophyll. Sie schmecken roh im Salat oder gekocht als Spinat, in Suppen oder Wok-Gerichten. Nur im Sommer kann sie bei uns im Freien wachsen, ähnlich wie Basilikum. Bei Temperaturen unter 12°C stelle sie das Wachstum ein und wirft auch schon mal die Blätter ab. Die kühlere Jahreszeit verbringt sie auf der warmen Fensterbank. Die Blüten entfalten sich eher im Winterhalbjahr, bevorzugt von Oktober bis Januar. Ernten Sie immer die Triebspitzen, so fördern Sie einen kompakten Wuchs. Vermehrung erfolgt durch Samen oder Triebstecklinge. Sonne und Wärme sind wichtige Faktoren für üppiges Wachstum.