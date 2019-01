Auf keinen Fall dürfen Sie Garten- und Küchenreste, so wie sie anfallen, einfach in den Kompostbehälter werfen. Teilweise ist das Material sehr fest oder sehr wässrig und kann dann mangels Sauerstoff zu faulen beginnen. Das Ergebnis ist ziemlich unappetitlich und geruchsintensiv und führt nicht nur in dichtbesiedeltem Siedlungsraum zu Ärger mit den Nachbarn.