Ran an den Gemüsegarten

Sie lieben Gemüse aus dem eigenen Garten? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt für den Anbau von Herbstsalaten wie Endivie. Vor allem die dunkelgrünen Blattanteile der Endivie enthalten den Bitterstoff Intybin, der dem Salat den typischen Geschmack verleiht und unsere Gesundheit fördert. Mit einer Zuckerzugabe in der Salatsoße lässt sich der herbe Geschmack mildern. Endivie steht als Zichorien-Art weiteren Salaten wie Zuckerhut, Chicorée und Radicchio nahe. Sie müssen jetzt gepflanzt werden und wachsen in den sonnigen Herbst hinein. Pflanzabstand etwa 25 bis 35 cm. Die im August gesetzten Endiviensetzlinge sind ab Mitte Oktober erntereif. Diese späten Partien können aber auch länger auf dem Beet verbleiben, sie vertragen niedrige Temperaturen bis -5°C. Mit Vlies geschützt vertragen sie auch frostigere Nächte.

Endivie und Radicchio: Bitter schmeckende Inhaltsstoffe machen sie wertvoll für unsere Ernährung. Leichte Kultivierung in der kühleren Jahreszeit verlängert die Salatsaison. Von den gängigen Sorten bekommen Sie Jungpflanzen beim Gemüsegärtner.

Im Spätsommer verbindet sich im Gemüsegarten das Nützliche mit dem Schönen in äußerst üppiger Weise. Die leuchtend roten Früchte der Tomaten wetteifern mit den prallen Fruchtkörpern der Kürbispflanzen und belohnen Gärtnerfleiß. Die großen Kopfkohlarten breiten majestätisch ihre äußeren Blätter aus und der Grünkohl kommt so richtig in Schwung. Täglich gibt es etwas zu ernten und die kühleren Tage verringern die Gießarbeit.