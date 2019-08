Reihenabstand beträgt durchschnittlich 25 bis 30 cm. In der Reihe mindestens 15 cm Abstand für eine gesunde Entwicklung, also nach der Keimung die Pflänzchen vereinzeln. Sie können auch in mit Erde gefüllten Papierrollen aussäen – fördert einen langen Schaft – immer zwei Samen in eine Rolle und später, falls beide gekeimt sind, den kräftigsten Sämling wachsen lassen. Obwohl Rettiche erheblich größer werden als Radieschen, ist der Düngerbedarf nur wenig höher. In der Regel reicht eine Kompostgabe zur ausreichenden Nährstoffversorgung. Boden mulchen schützt die Mikroorganismen, die die Nährstoffe aufbereiten. Unbedingt auf ausreichende Bodenfeuchtigkeit achten, denn Trockenheit wirkt sich negativ auf Wachstum und Geschmack aus. Warten Sie mit der Ernte nicht bis die ersten Blätter gelb werden. Sie können dann bereits leicht pelzig werden.