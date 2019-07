Fuchsien Blütenstars für die sommerliche Terrasse

Ob buschig oder als Hochstämmchen: Das Schönste an Fuchsien sind ihre Blüten. Die schwingende Form lässt sie sehr grazil wirken. Ihr Liebreiz wird durch die Kelchblätter erzeugt, die sich wie ein Überkleidchen im Wind abspreizen.

Fuchsien fühlen sich im Freien, an einem halbschattigen Platz am wohlsten. Das kann auch ein Balkon mit Morgen- oder Abendsonne sein. Zusammen mit Fleißigen Lieschen, Hortensien und Hosta schmücken sie Balkone in Ost- und Westlagen.