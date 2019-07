Im August wird es Zeit, die Haupttriebe der Pflanzen oberhalb des letzten Fruchtstandes zu kappen. Neue Blüten benötigen 50 bis 60 Sonnentage bis zur Reife. Entscheiden Sie je nach Ihrem lokalen Klima, in welcher Augustwoche Sie die Bildung neuer Blüten stoppen. Zählen Sie ab den Herbsttagen mit Nachtfrostgefahr rückwärts.

Die Pflanzenkraft kann nach dem Rückschnitt gezielt in die Reife der vorhandenen Früchte fließen. Wer gerne mit grünen Tomaten kocht, kann sich diese Arbeit sparen.

Die ausgebrochenen Geiztriebe eignen sich hervorragend als Mulch. Der unangenehme Geruch vertreibt viele unliebsame Besucher und düngt den Boden auf natürliche Weise. Nicht nur Tomaten lieben den Gratisdünger in Form von Pflanzenjauche. Ob Ihre Tomaten auch die Brennnessel- oder Beinwelljauche bevorzugen ist sicherlich einen Test wert. Bei Biogärtnern gedeihen die Pflanzen mit Jauche und Mulch und sind weniger krankheitsanfällig.

Zur Stärkung der Pflanzen kommen im biologisch-dynamischen Garten u.a. Kompostauszüge zum Einsatz. Sie werden auch als Kompostextrakte bezeichnet. Hierzu 1 Teil Kompost mit 9 Teilen Wasser mischen und eine Woche ziehen lassen. Nachdem Abseihen in eine Sprühflasche füllen. Das Blattspritzmittel abends versprühen. So können die Mikroorganismen über Nacht, vor Sonnenstrahlen geschützt, ihre Arbeit machen.

Zucchinipflanzen wachsen schnell. Entfernen Sie faulende Zucchiniblüten sofort, sonst verderben noch gesunde Knospen und Blattanlagen. In einer kühlen Saison kann es zu mangelndem Fruchtansatz kommen. Sie können in diesem Falle die Blüten selbst befruchten, allerdings nur bei Sonnenschein. Nehmen Sie eine männliche Blüte und drücken ihre Staubgefäße auf die Blütennarbe einer weiblichen Blüte. Letztere erkennen sie am Fruchtknoten, der wie eine winzige Frucht aussieht. Im unglücklichsten Falle bildet die Pflanze über eine lange Phase nur männliche Blüten, wodurch kein Fruchterfolg möglich ist.