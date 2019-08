Der Standort sollte sonnig und der Boden locker und humushaltig sein. Das "Herz" der Erdbeere, dort wo die Wurzeln in die eigentliche Pflanze übergehen, muss dicht über dem Boden sein. In Beeten pflanzt man die Erdbeeren am besten in Reihen mit jeweils 60 bis 90 cm Abstand zur nächsten Reihe. So hat man genug Platz, um die Erdbeeren zu gießen und zu pflücken. Zwischen den einzelnen Pflanzen innerhalb einer Reihe sollte der Abstand etwa 30 cm betragen. In der Regel tragen die Pflanzen im zweiten und dritten Jahr die meisten Früchte, danach sollte entweder anderes Gemüse gepflanzt werden, oder die alten Pflanzen an einem neuen Standort verschoben werden. Der Boden ist ansonsten zu ausgelaugt, um neuen Erdbeeren ausreichend Nährstoffe zur Verfügung zu stellen.