Auf die Sorte kommt es an

Der Winter hat den Garten in diesen Tagen fest in seiner Hand - und gerade deshalb machen wir uns jetzt Gedanken darüber, welche Bohnen wir im neuen Gemüsejahr anbauen wollen. Diese Sorten können Sie aussäen:

Die Buschbohnen wurden aus Stangenbohnen, der ursprünglichen Form, gezüchtet. Viele moderne Buschbohnensorten gehören zum sogenannten „Gluckentyp“: alle Bohnen reifen gleichzeitig und sitzen an der Spitze der Triebe.

Die Gartenbohne zählt zur Familie der Schmetterlingsblütler. Sie ist eine wichtige Quelle für pflanzliches Eiweiß und sollte in keinem Selbstversorgergarten fehlen. Als Schmetterlingsblütler hat sie die Fähigkeit mit Hilfe von Knöllchenbakterien an den Wurzeln, Stickstoff aus der Luft zu fixieren. Damit versorgt sie sich selbst und, falls Sie die Wurzelreste im Boden belassen, auch die Folgekulturen. Mit der Bohnenkultur im Freien beginnen wir erst, wenn sich der Boden auf 15 bis 20°C erwärmt hat. Bei schlechter Witterung können sie Bohnensamen im Warmen vorziehen. Durch Einweichen der Samen über Nacht verkürzt sich die Keimzeit.

So geht´s:

Bohnen werden nicht einzeln gesät, sondern in kleinen Gruppen von 3 bis 6 Samen je nach Gefäß und ob in Reihen (Buschbohnen) oder im Horst (um eine Bohnenstange). Sie dürfen Bohnen nur mit einer dünnen Schicht Erde bedecken. Etwa entsprechend der Stärke der Samen. Gibt es Probleme bei der Keimung nach der Aussaat im Beet, sollte Sie überprüfen, ob die Larven der Bohnenfliege ihr Unwesen treiben. Sie fressen sich in die Keimblätter ein und zerstören sie ganz oder teilweise. Bei Befall nicht entmutigen lassen, sondern sofort weitere Aussaat starten. Der Fruchtfolgeabstand auf dem gleichen Beet sollte etwa 5 Jahre betragen, denn die Bohne ist mit sich selbst unverträglich.