Im Herbst werden die Gärten winterfest gemacht, es wird gestutzt, geschnitten und gegraben. Je handlicher und praktischer dabei das Werkzeug, desto müheloser die Arbeit und desto besser ist das Ergebnis. Doch die Auswahl ist groß und für den Laien ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, worauf es ankommt

Oft sind Sägen groß und unhandlich. Für kleine Gärten mit wenig Stauraum sind sie daher ungeeignet. Eine perfekte Lösung ist dann die Klappsäge. Sie lässt sich problemlos überall verstauen, zum Beispiel in einer Werkzeugkiste. In eingeklapptem Zustand ist außerdem das Sägeblatt vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt, so bleibt es lange scharf und rostet nicht.