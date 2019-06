das ist es, was die Buddleja so besonders macht: Ihre überbordenden Rispenblüten, deren Farbspektrum von Weiß-, über Zartrosa- und Lilatöne bis hin zu Dunkelviolett reicht. Schmetterlinge und andere Insekten lieben den Strauch besonders wegen seines Pollen- und Nektarreichtums, aber auch für uns Menschen ist er eine wahre Freude und eine prachtvolle Bereicherung für jeden Garten und jeden Balkon.

In der freien Natur wächst die Buddleja meterhoch und breitet sich übrigens ziemlich schnell aus. Die Sorten, die es im Gartenfachhandel zu kaufen gibt, sind aber in der Regel steril, so dass eine unkontrollierte Ausbreitung kein Problem darstellt. Es gibt sie für den Hausgarten in vielen verschiedenen Größen. Ganz neu sind besonders