Systeme gibt es von unterschiedlichen Firmen. Das Prinzip ist immer gleich: An einen Wasseranschluss wird ein dünner, schwarzer Schlauch angeschlossen, der entweder durch kleine Löcher tröpfchenweise das Wasser in die Erde tropfen lässt oder an dünneren Spaghetti-Schläuchen, die vom größeren Schlauch abgehen. Letzte Variante eignet sich auch gut für die Versorgung von Kübeln.

Die Tröpfchenbewässerung spart nicht nur die Zeit und Arbeit zum Gießen, sie spart auch Wasser. Anders als beim Gießen tropft das Wasser sehr langsam in den Boden und schwemmt nicht ab. So gelangt es maximal effektiv an die Wurzeln.

Per Zeitschaltuhr kann die Zeit der Bewässerung automatisiert werden. Praktischerweise lässt sich so die Bewässerung sogar in die frühen Morgenstunden legen – die beste Zeit zum Wässern. So haben die Pflanzen an heißen Tagen besonders viel davon! Wer will, kann sogar per Computer oder App die Wassermenge anpassen. Entsprechende Software ist seit ein paar Jahren auf dem Markt.