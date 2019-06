Was weiß Google über mich?

Es fängt harmlos an. Google schlägt mir auf dem Smartphone vor, schon jetzt zur Arbeit zu starten, es sei gerade viel Verkehr. Beim Besuch im Restaurant kommt dann die Aufforderung von Google, das Essen zu bewerten. Viele finden sowas gut, andere sind irritiert. Woher weiß Google das alles? Und was lässt sich dagegen tun?

Standortverlauf: Die meisten Daten gewinnt Google dadurch, dass es aufzeichnet, wann ich wohin gehe. Auch wenn ich keine Navigation mit Google Maps mache, verfolgt Google meinen Weg. Das Handy liegt über Nacht und wird nicht bewegt, das dürfte das Zuhause sein. Morgens wird es bewegt, liegt dann wieder stundenlang an einem Ort. Das dürfte die Arbeitsstelle sein. Mit jedem Tag wird das Bewegungsprofil schärfer.

Suche und finde: Wenn wir mit unserem Google-Konto angemeldet sind und wir suchen mit Google Chrome, dann bekommt Google mit, was wir suchen. Jede Suche wird aufgezeichnet und ausgewertet. Ziel ist, uns passende Werbung einblenden zu können.

Datensammlung: Google bietet einen bunten Strauß an weiteren Anwendungen, um an weitere Daten von uns zu kommen. Beispiel Gmail, das Google-E-Mail-System. Alle E-Mails werden mitgelesen und auf Schlüsselworte untersucht. Unsere Kontakte sind dort ebenso gespeichert wie unsere Dokumente. Beispiel Fotos. Google weiß anhand der Daten wann und wo das Foto aufgenommen wurde, welche Kamera benutzt wurde. Viele Fotos, die nicht am Heimatort geknipst wurden, lassen vielleicht auf den Urlaubsort schließen.