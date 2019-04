Außerdem wird eine Software in aller Regel vom Hersteller immer weiterentwickelt und z.B. mit neuen Funktionen ausgestattet. Auch diese Weiterentwicklungen werden mit Updates an die Kunden und Nutzer der Software weitergegeben.

Die aktuell gültigen Versionen des Betriebssystems Windows werden laufend weiter entwickelt, verbessert und Sicherheitslücken entfernt. Diese Updates werden von Microsoft an alle Windows-Systeme weitergegeben, sofern das System entsprechend eingestellt ist. Sie klicken den Punkt „Windows Updates“ in der Systemsteuerung an und stellen dort ein, dass die Windows-Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden sollen. So wird das Betriebssystem immer aktuell gehalten.